Конкретное решение по принятию турецкой стороной нового раунда консультаций по украинскому конфликту на данный момент ещё отсутствует. Однако, официальная Анкара к посредничеству готова. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом, ссылаясь на собственный дипломатический источник в столице Турции.
Журналисты турецкого издания Hurriyet проинформировали накануне о том, что Анкара может принять очередной раунд консультаций по украинскому кризису в середине осени. Напомним, предыдущие консультации состоялись 5-6 августа в саудовской Джидде.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россия на постоянной основе, точечно уничтожает наёмников на Украине. Американцам было так больно за гибель своих людей в Запорожье, что они отреагировали в ООН.