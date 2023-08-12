Власти Турции ещё не приняли решение по новому раунду консультаций по украинскому конфликту

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Конкретное решение по принятию турецкой стороной нового раунда консультаций по украинскому конфликту на данный момент ещё отсутствует. Однако, официальная Анкара к посредничеству готова. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом, ссылаясь на собственный дипломатический источник в столице Турции.

Фото: freepik.com

Журналисты турецкого издания Hurriyet проинформировали накануне о том, что Анкара может принять очередной раунд консультаций по украинскому кризису в середине осени. Напомним, предыдущие консультации состоялись 5-6 августа в саудовской Джидде.