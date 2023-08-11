В Великобритании более 20 тыс. железнодорожников проведут новые забастовки

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В конце августа и начале сентября более 20 тысяч сотрудников 14 ведущих железнодорожных компаний Великобритании планируют провести новые забастовки. Основная цель забастовок — борьба за справедливые зарплаты, надежные гарантии для сотрудников и комфортные условия труда. Эту информацию раскрыл Британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT, который представляет интересы работников.

Фото: pixabay.com

По сообщению RMT, стачки запланированы на 26 августа и 2 сентября. Каждая забастовка будет продолжаться в течение 24 часов. Генеральный секретарь RMT Мик Линч подчеркнул, что настроение среди членов профсоюза остается решительным и неизменным по поводу важности спора о трудовой оплате и условиях работы.

Принятие решения о продолжении забастовок стало ответом на нежелание работодателя — Rail Delivery Group — улучшить свои предложения. Генеральный секретарь RMT Мик Линч поделился мнением, что причиной отказа работодателя стала позиция правительства, которое не предоставило новый мандат для проведения переговоров.

Забастовочная волна в Великобритании получила дополнительный импульс из-за роста инфляции. За прошедший год инфляция достигла 10,5%, а текущие данные показывают 7,9% в годовом исчислении. Это привело к уменьшению реальных доходов населения. В конце 2022 года стачки охватили не только железнодорожников, но и медицинских работников, водителей автобусов, пограничников, почтальонов, учителей, преподавателей университетов и представителей других профессий.

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