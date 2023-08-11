Youtube удалил канал пророссийски настроенного бывшего американского разведчика Скотта Риттера

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Видеоплатформой YouTube был удалён канал бывшего разведчика США Скотта Риттера, который регулярно демонстрирует свою поддержку России.

Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency

Сам офицер считает, что таким образом Запад демонстрирует охватившую его русофобию.

"Это последняя из серии действий YouTube, направленных на то, чтобы заставить замолчать русские голоса, и представляет собой живое проявление болезни русофобии, охватившей Америку и американские платформы социальных сетей", — написал Риттер в своем аккаунте в X (новое название Twitter*).

Разведчик напомнил, что силён тот, кто владеет информацией.

Ранее Риттер высказал мнение, что недалёк тот час, когда украинские военные сместят своего президента Владимира Зеленского со словами "с нас хватит". Украинский лидер уже сейчас находится в очень незавидном положении, добавил разведчик.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года