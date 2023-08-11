НАТО никогда не решится атаковать флот России, всё это пока из области предположений. Такое мнение высказал эксперт по кризисным ситуациям, ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков в беседе с Pravda.Ru.
Он прокомментировал заявление военного аналитика Владимира Прохватилова, который предупредил о возможном появлении у границ РФ опасных "невидимых" ракет из-за расширения блока, способных в считанные минуты уничтожить весь Северный флот.
Корольков считает, что речь идёт о ракетах малой и средней дальности, которые могут лететь очень низко, или изготовлены с применением не отражающих материалов. Как, например, целый ряд дронов, которые вообще не отражаются на экранах телевизора. Потому что выполнены из материалов, которые не считываются.
"Но у НАТО нет солдат как таковых в полном смысле слова для очень широких военных действий. И атаковать флот России не стоит задачей организации. И не в целях США развязать ещё одну войну. Потому что это всё закончится однозначно: мы больше никогда не увидим ни Собора Парижской Богоматери, ни многих-многих других привычных для нынешней цивилизации картин. Все это прекрасно понимают. Это в основном идёт на уровне словесных атак, виртуальных", — заключил разведчик.
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