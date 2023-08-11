Ветеран СВР Корольков: НАТО никогда не атакует российский флот

НАТО никогда не решится атаковать флот России, всё это пока из области предположений. Такое мнение высказал эксперт по кризисным ситуациям, ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков в беседе с Pravda.Ru.

Фото: Вадим Савицкий

Он прокомментировал заявление военного аналитика Владимира Прохватилова, который предупредил о возможном появлении у границ РФ опасных "невидимых" ракет из-за расширения блока, способных в считанные минуты уничтожить весь Северный флот.

Корольков считает, что речь идёт о ракетах малой и средней дальности, которые могут лететь очень низко, или изготовлены с применением не отражающих материалов. Как, например, целый ряд дронов, которые вообще не отражаются на экранах телевизора. Потому что выполнены из материалов, которые не считываются.

"Но у НАТО нет солдат как таковых в полном смысле слова для очень широких военных действий. И атаковать флот России не стоит задачей организации. И не в целях США развязать ещё одну войну. Потому что это всё закончится однозначно: мы больше никогда не увидим ни Собора Парижской Богоматери, ни многих-многих других привычных для нынешней цивилизации картин. Все это прекрасно понимают. Это в основном идёт на уровне словесных атак, виртуальных", — заключил разведчик.