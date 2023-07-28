Безработица в России будет низкой в ближайшие полтора года, прогнозирует глава Минтруда.
Глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков объявил, что в ближайшее время не планируется никаких изменений на рынке труда. Он заверил общественность, что уровень безработицы останется на низком уровне и, как ожидается, будет постепенно снижаться.
Во вторник на совещании с президентом Владимиром Путиным и членами правительства РФ министр Котяков отметил, что рынок труда для соискателей хорошо сформирован. Спрос на квалифицированных работников в настоящее время превышает количество ищущих работу. В связи с этим колебания уровня безработицы в ближайшее время не предвидятся. Напротив, предполагается, что уровень безработицы останется на прежнем низком уровне и будет постепенно снижаться.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.