Пушков: выборы президента США будут строиться на теме поддержки Украины

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Поддержка киевского режима Вашингтоном превращается в главный политический дискурс, на котором будут строиться предвыборные кампании кандидатов в президенты США.

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Такое предположение сделал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

"Тема военной поддержки Украины за счёт американских нужд может превратиться в одну из главных тем предвыборной кампании в США, особенно в отсутствии успехов ВСУ, которые могли бы "оправдать" такие огромные объёмы помощи", — подчеркнул политик.

Невзирая на провалы Киева на поле боя, Белый дом не намерен отказываться от сделанной ставки, хотя она, отметил Пушков, чрезвычайно рискованная. Если сделанная администрацией Джо Байдена ставка не сыграет, он однозначно проиграет президентские выборы в 2024 году.

Ранее американский аналитик заявил, что в кулуарах Белого дома всё больше нарастает тревога из-за темпов и перспектив контрнаступления ВСУ.