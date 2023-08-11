Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Москвичей предупредили о грозе и порывах ветра в столице
В реке Алтая утонул двухлетний ребенок
Политолог Гителинк: обучение пилотов ВСУ на F-16 не поможет взять верх над русскими
Житель Магадана умер после нападения собак
Новосибирский скалолаз погиб, сорвавшись со страховки в Горном Алтае
Биричевский: оставшиеся в РФ зарубежные фирмы получат поддержку властей
Президент Эквадора снял ограничение на проведние собраний в условиях режима ЧП
Следователи сообщили, что жительница Ямала попыталась зарезать сына
Марочко: ВСУ используют гражданские объекты Харькова в военных целях

Пушков: выборы президента США будут строиться на теме поддержки Украины

1:01
Мир

Поддержка киевского режима Вашингтоном превращается в главный политический дискурс, на котором будут строиться предвыборные кампании кандидатов в президенты США.

Пушков: выборы президента США будут строиться на теме поддержки Украины
Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Такое предположение сделал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

"Тема военной поддержки Украины за счёт американских нужд может превратиться в одну из главных тем предвыборной кампании в США, особенно в отсутствии успехов ВСУ, которые могли бы "оправдать" такие огромные объёмы помощи", — подчеркнул политик.

Невзирая на провалы Киева на поле боя, Белый дом не намерен отказываться от сделанной ставки, хотя она, отметил Пушков, чрезвычайно рискованная. Если сделанная администрацией Джо Байдена ставка не сыграет, он однозначно проиграет президентские выборы в 2024 году.

Ранее американский аналитик заявил, что в кулуарах Белого дома всё больше нарастает тревога из-за темпов и перспектив контрнаступления ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Зеленский занервничал: фронт под Купянском посыпался

Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.

ВС РФ близки к взятию Купянска. Для второго Бахмута у ВСУ нет сил
Дрон с надписью SOS приземлился возле жилого дома в Москве
Небольшой дрон с надписью SOS приземлился возле жилого дома в Москве
Пересильд не летала в космос, потому что Земля плоская — Юрий Лоза
Три крупных немецких автобренда "возвращаются" в Россию. Но по факту это уже не немцы
ВС РФ близки к взятию Купянска. Для второго Бахмута у ВСУ нет сил Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин
"Мы подставим себя": нетронутые бригады ВСУ угрожают наступлению РФ, заявил Кнутов
WSJ: Байден сделал крупный подарок Путину
Байден случайно раскрыл правду об Украине своим высказыванием о Путине
Байден случайно раскрыл правду об Украине своим высказыванием о Путине
Последние материалы
Байден: Китай является бомбой замедленного действия во многих смыслах
ВС РФ сбили два украинских БПЛА на подлете к Курску
Пушков: выборы президента США будут строиться на теме поддержки Украины
Пожар на электроподстанции произошёл в Калуге
Countercurrents: Шойгу изменил армию и помог создать неприступную оборону ВС РФ
Командир Фомченков: коренной перелом в зоне СВО наступит после перехода ВСУ в оборону
Тракторный завод "Ростсельмаш" может стать вторым по мощности в России
Марочко: СБУ усилила работу на Купянском направлении
В Хабаровском крае обнаружили ступени ракеты "Союз-2.1б"
После ранения в зоне СВО погиб 25-летний футбольный арбитр из Крыма Константин Попов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников