The Hill: в США растёт тревога из-за темпов и перспектив контрнаступления ВСУ

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Среди чиновников США и американских законодателей растут опасения по поводу темпов и перспектив украинского контрнаступления, сообщил обозреватель Брэд Дресс.

Фото: pokeda.ru

По его словам, украинская армия в последние недели не может похвастаться прогрессом, тогда как российские позиции остаются сильными.

"В преддверии наступления, которое стартовало в начале июня, натовцы передали Украине сотни современных танков, бронетранспортеров и БМП. США заявили, что у Киева есть всё необходимое для наступления", — напомнил аналитик в своей статье для The Hill.

Тем не менее, Киев продолжает жаловаться на нехватку вооружения, добавил он, и просит новых поставок.