Среди чиновников США и американских законодателей растут опасения по поводу темпов и перспектив украинского контрнаступления, сообщил обозреватель Брэд Дресс.
По его словам, украинская армия в последние недели не может похвастаться прогрессом, тогда как российские позиции остаются сильными.
"В преддверии наступления, которое стартовало в начале июня, натовцы передали Украине сотни современных танков, бронетранспортеров и БМП. США заявили, что у Киева есть всё необходимое для наступления", — напомнил аналитик в своей статье для The Hill.
Тем не менее, Киев продолжает жаловаться на нехватку вооружения, добавил он, и просит новых поставок.
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Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.