Французский политик Филиппо: переброска армии Польши к Белоруссии приведёт к мировой войне

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Французский политик Флориан Филиппо прокомментировал объявление Польшей о переброске военных к границе с Белоруссией. По его мнению, это может спровоцировать только третью мировую войну.

Фото: army. mil

"Польша объявила, что отправляет десять тысяч солдат к Белоруссии. Безумие! Помните, что из-за правил НАТО и ЕС, если Польша вступит в войну, мы обязаны последовать за ней", — написал Филиппо в своей соцсети.

Он также призвал остановить сумасшедших, которые стремятся к третьей мировой.

Ранее автор польского издания предположил, что Украина не вступит в Евросоюз из-за коррупции и антидемократических законов.