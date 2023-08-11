Французский политик Флориан Филиппо прокомментировал объявление Польшей о переброске военных к границе с Белоруссией. По его мнению, это может спровоцировать только третью мировую войну.
"Польша объявила, что отправляет десять тысяч солдат к Белоруссии. Безумие! Помните, что из-за правил НАТО и ЕС, если Польша вступит в войну, мы обязаны последовать за ней", — написал Филиппо в своей соцсети.
Он также призвал остановить сумасшедших, которые стремятся к третьей мировой.
Ранее автор польского издания предположил, что Украина не вступит в Евросоюз из-за коррупции и антидемократических законов.
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