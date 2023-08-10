В Польше пообещали создать сильнейшую сухопутную армию в Европе

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В Польше пообещали создать самую сильную сухопутную армию на Европейском континенте.

Фото: army. mil

Об этом заявил глава польского минобороны Мариуш Блащак.

"В течение двух лет у нас будет самая сильная сухопутная армия в Европе. Лучше потратиться на Войско Польское, чем на иностранные войска", — отметил глава министерства обороны Польши в интервью изданию Rzeczpospolita.

Ранее сообщалось, что Варшава планрует разместить до 10 тыс. военных на востоке для обеспечения охраны границы с Белоруссией. Это подтвердил и замглавы МВД Польши Мацей Васик, ранее заявивший заявил об отправке туда 1 тыс. военнослужащих.