Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Автодилер: из-за санкций на машины Япония потеряет около $700 тысяч в день
Марочко: ВСУ теряют до 80% личного состава и техники при контратаках в Донбассе
Онколог Карасёв назвал три продукта в холодильнике, которые надо выбросить: провоцируют рак
В Бурятии молодые люди разъезжали на капоте иномарки по трассе со скоростью почти 130 км/ч
В Козьмодемьянске 15-летнего подростка ранил из пистолета местный житель
Блинкен потребовал немедленно освободить президента Нигера: поговорил с Базумом
Ераносян: российские корабли уничтожают украинские морские дроны
Генерал Милли: США не допустят сокращения боеприпасов до опасного уровня на фоне поставок Украине
Политолог Безпалько: Западу не нужно устранять Зеленского — он актёр, играющий президента

NASA не пригласило дипломатов РФ на запуск Crew Dragon с российским космонавтом

0:59
Мир

Национальное космическое агентство США (NASA) не отправило приглашение дипломатам российского генконсульства в Хьюстоне понаблюдать за запуском космического корабля Crew Dragon, на котором к МКС отправится российский космонавт Константин Борисов.

NASA не пригласило дипломатов РФ на запуск Crew Dragon с российским космонавтом
Фото: http:// www.publicdomainpictures.net

Об этом российским журналистам рассказал генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.

"Сейчас мы даже не получаем каких-либо уведомлений о запусках от NASA. Хотелось бы гораздо большего сотрудничества с NASA, Космическим центром Джонсона", — отметил дипломат в интервью ТАСС.

В рамках достигнутых договорённостей о перекрестных полётах между Роскосмосом и NASA, трое россиян отправятся к Международной космической станции на кораблях американских производителей.

Ранее австралийские СМИ написали, что жителей страны сильно напугали горящие в атмосфере отработавшие части ракеты "Союз-2.1б".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Зверски убивший 17-летнюю подругу школьник объяснил свой поступок

Зверски убивший 6 августа в квартире свою 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга написал явку с повинной и объяснил свой жуткий поступок.

Убивший 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга заявил, что девушка его спровоцировала
Подросток, зарезавший свою подругу, утверждает, что погибшая его спровоцировала
Подросток, зарезавший свою подругу, утверждает, что погибшая его спровоцировала
"Я хочу попросить прощения" — в ДНР азовцу* разрешили встретиться с родителями
Какие препятствия есть у ВС РФ на пути к завершению СВО?
Венгрия намерена воспринимать антироссийские санкции выборочно Михаил Плисюк Последняя надежда Зеленского на успех контрнаступления — форсирование Днепра Любовь Степушова Разведчик: будущая пандемия "болезни X" наденет народу "QR-намордники" Олег Володин
На Липецком пляже двое мужчин избили подростка с лейкемией и беременную женщину
В Словакии пожалели о выборе в пользу Запада
Женщина напала на жён и матерей участников СВО в Краснодаре
Женщина напала на жён и матерей участников СВО в Краснодаре
Последние материалы
Сенатор Баррассо: Джо Байден помог России, остановив добычу урана в Аризоне
Политолог Журавский: США и Германия хотят сменить власть в Польше — примкнувшая Украина
Организаторы фестиваля Flow в Финляндии разорвали отношения с Heineken из-за работы в России
Скрябин: Европа увеличит свои запасы газа на зиму на 10% с помощью хранилищ Украины
На церемонии в Нагасаки и Хиросиме японцы не упомянули США, но раскритиковали Россию
По делу блогера Блиновской арестовали счета, иномарки, моторную лодку и гидроцикл
Монахи Шаолиня расскажут о боевых искусствах жителям Бурятии
Насонов: Харьков, Чернигов и Сумы станут российскими по воле живущих там людей
Отец Жанны Фриске рассказал, что певица перепутала небо с землёй в начале болезни
Роскачество нашло сальмонеллы и другие бактерии в курином фарше, который продаётся в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников