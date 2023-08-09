Национальное космическое агентство США (NASA) не отправило приглашение дипломатам российского генконсульства в Хьюстоне понаблюдать за запуском космического корабля Crew Dragon, на котором к МКС отправится российский космонавт Константин Борисов.
Об этом российским журналистам рассказал генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.
"Сейчас мы даже не получаем каких-либо уведомлений о запусках от NASA. Хотелось бы гораздо большего сотрудничества с NASA, Космическим центром Джонсона", — отметил дипломат в интервью ТАСС.
В рамках достигнутых договорённостей о перекрестных полётах между Роскосмосом и NASA, трое россиян отправятся к Международной космической станции на кораблях американских производителей.
Ранее австралийские СМИ написали, что жителей страны сильно напугали горящие в атмосфере отработавшие части ракеты "Союз-2.1б".
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