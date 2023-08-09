Байден намерен посетить Вьетнам для укрепления связей: хотят стать партнёром

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Президент США Джо Байден намерен вскоре посетить Вьетнам для укрепления связей с Вашингтоном. По его словам, страна очень хочет стать партнёром Штатов.

Фото: eer.ru

Как подчеркнул Байден, об этом заявили сами вьетнамские власти.

"Я вскоре поеду во Вьетнам, поскольку Вьетнам хочет изменить отношения с нами и стать партнёром", — сообщил Байден пулу журналистов Белого дома.

О чём конкретно пойдёт речь на встрече, и когда конкретно Байден отправится в страну, он не уточнил.