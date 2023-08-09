Президент США Джо Байден намерен вскоре посетить Вьетнам для укрепления связей с Вашингтоном. По его словам, страна очень хочет стать партнёром Штатов.
Как подчеркнул Байден, об этом заявили сами вьетнамские власти.
"Я вскоре поеду во Вьетнам, поскольку Вьетнам хочет изменить отношения с нами и стать партнёром", — сообщил Байден пулу журналистов Белого дома.
О чём конкретно пойдёт речь на встрече, и когда конкретно Байден отправится в страну, он не уточнил.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зверски убивший 6 августа в квартире свою 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга написал явку с повинной и объяснил свой жуткий поступок.