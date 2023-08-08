Президент США Байден заявил, что знает, каково быть списанным со счетов из-за возраста

1:06 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский лидер Джо Байден провёл встречу с бейсбольным клубом "Хьюстон Астрос". Во время мероприятия он сообщил, что знает, как себя чувствуют люди, "списанные со счетов" в силу возраста.

Фото: CNP/AdMedia

Глава Белого дома сделал такое заявление, оценивая работу менеджера команды Дасти Бейкера, который выполняет свои обязанности в клубе, несмотря на 74-летний возраст.

"Это непросто, когда люди списывают тебя со счетов и говорят, что твой расцвет миновал", — цитирует Байдена издание Politico.

Президент США добавил, что понимает граждан, сталкивающихся с подобными проблемами. Как напомнил Байден, в молодости менеджер Бейкер играл в бейсбол. Руководитель Белого дома признался, что болел за этого спортсмена.

Ранее журналисты NBC News сообщили, что команда Байдена разрабатывает меры, призванные сократить количество неловких инцидентов с участием президента США, например, его падений в публичных местах.