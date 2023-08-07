Пентагон: США не намерены выводить из Нигера своих военных

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Вывод американских военных из территории мятежного Нигера в ближайшее время не наблюдается. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, добавив, что Вашингтон не получал соответствующих запросов.

Фото: dzen.ru

"Как я отметил, расстановка наших сил никак не изменилась. Опять же, мы сосредоточены на защите своих сил и на сотрудничестве с военными Нигера на базах в этой стране, чтобы поддержать функционирование этих баз".

Политик сказал, что для США принципиально важно урегулировать сложившийся конфликт только путём дипломатических решений.

Напомним, ранее сообщалось о подготовке интервенции со стороны Центральной Африки в Нигер: два государства уже перебрасывают военных и всю необходимую единицу техники.