Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим китайским коллегой — главой канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) Ван И -, в холе которого политики обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки.
"Было отмечено общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, попыток сдержать их развитие посредством санкций и других нелегитимных методов. Дана позитивная оценка конструктивному диалогу и высокому уровню взаимодействия между Москвой и Пекином в рамках ООН, БРИКС, ШОС, Группы двадцати и других международных структур".
Без внимания не осталась специальная военная операция, проводимая на Украине. Обсуждение киевского кризиса в который раз подтвердило тесные связи между Москвой и Пекином, а также их схожие взгляды на решение конфликта и иным мировым делам.
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