Иран готов к переговорам с Кувейтом по спорному месторождению газа

Правительство Ирана рассчитывает на переговоры с Кувейтом насчет проблемы со спорным газовым месторождением Эд-Дурра (Араш) в Персидском заливе. Об этом сообщает МИД республики.

Фото: Иран.ру

"Мы заверили Кувейт, что готовы решить вопрос с месторождением Эд-Дурра путем переговоров".

Более того, Тегеран вправе финансово вкладываться в развитие газового месторождения Эд-Дурра, поскольку этот вопрос, по словам правительства Ирана, является больше юридическим.

Напомним, 21 марта 2022 года состоялись переговоры между Кувейтом и Саудовской Аравии, по результатам которых оба государства достигли соглашения о разработке и эксплуатации месторождения Эд-Дурра, который находится на нейтральной территории. За сутки ожидают следующие показатели: 28,3 млн куб. метров газа и 84 тыс. баррелей газового конденсата.