Правительство Ирана рассчитывает на переговоры с Кувейтом насчет проблемы со спорным газовым месторождением Эд-Дурра (Араш) в Персидском заливе. Об этом сообщает МИД республики.
"Мы заверили Кувейт, что готовы решить вопрос с месторождением Эд-Дурра путем переговоров".
Более того, Тегеран вправе финансово вкладываться в развитие газового месторождения Эд-Дурра, поскольку этот вопрос, по словам правительства Ирана, является больше юридическим.
Напомним, 21 марта 2022 года состоялись переговоры между Кувейтом и Саудовской Аравии, по результатам которых оба государства достигли соглашения о разработке и эксплуатации месторождения Эд-Дурра, который находится на нейтральной территории. За сутки ожидают следующие показатели: 28,3 млн куб. метров газа и 84 тыс. баррелей газового конденсата.
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