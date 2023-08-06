Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Байдену следует сказать Зеленскому, что он проиграл

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Лидер США Джо Байден обязан сообщил украинскому президенту о его поражении. Такого мнения придерживается бывший аналитик ЦРУ Рой Макговерн.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

Аналитик считает, что теперь дальнейшее развитие ситуации зависит от Байдена.

"Байдену стоит сказать Зеленскому, что игра окончена, он проиграл. Мы дали ему почти всё, что он хотел, но он всё равно проиграл. Если президент США этого не скажет, то русские продолжат перемалывать ВСУ до самой осени, до следующего года”, — сказал Макговерн в эфире YouTube-канала Katie Halper.

Макговерн не сомневается, что победа России очевидна, потому что она превосходит Украину и в техническом, и в тактическом плане.

Вашингтон надеялся на ослабление России, и поэтому продолжал усиленно помогать Киеву, однако всё оказалось с точностью да наоборот, и планы США оказались ошибочными, добавил Макговерн.