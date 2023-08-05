Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон прокомментировал заявление разведки Министерства обороны Великобритании о кустах и траве, которые мешают наступлению украинских войск. Эксперт заявил в эфире YouTube-канал Dialogue Works, что оно не выдерживает никакой критики.
После вопроса ведущего эксперт рассмеялся и задал встречный вопрос:
"Кто же знал, что для обеспечения успеха Украине США должны были сформировать бригаду с газонокосилками?"
По мнению Джонсона, такое заявление профессиональных британских военных выглядит невежественным и глупым.
Напомним, ранее разведка Британии написала, что препятствием, сдерживающим ВСУ на юге, являются небольшие деревья и кусты.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украина ответила РФ на атаку её портов в дельте Дуная атакой порта Новороссийск в Краснодарском крае. Пора понять, что тихих гаваней в Чёрном море у РФ больше нет.