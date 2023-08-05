Экс-агент ЦРУ Джонсон удивился заявлению британской разведки о кустах, мешающих ВСУ

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Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон прокомментировал заявление разведки Министерства обороны Великобритании о кустах и траве, которые мешают наступлению украинских войск. Эксперт заявил в эфире YouTube-канал Dialogue Works, что оно не выдерживает никакой критики.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/48102

После вопроса ведущего эксперт рассмеялся и задал встречный вопрос:

"Кто же знал, что для обеспечения успеха Украине США должны были сформировать бригаду с газонокосилками?"

По мнению Джонсона, такое заявление профессиональных британских военных выглядит невежественным и глупым.

Напомним, ранее разведка Британии написала, что препятствием, сдерживающим ВСУ на юге, являются небольшие деревья и кусты.