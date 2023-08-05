Давление Запада на Киев для начала переговоров с Россией в ближайшие месяцы может усилиться. Об этом заявил на экстренном заседании с послами, которая проходит в Саудовской Аравии, президент Украины Владимир Зеленский, сообщает газета New York Times.
Издание отмечает, что Украина сталкивается сейчас с "двойной дипломатической проблемой": ей требуется не только сохранить твёрдую поддержку союзников в контрнаступлении, но и расширить её.
Автор статьи пишет, что к крупному прорыву контрнаступление Киева не привело. А Запад, который сейчас проигрывает, окончательного своего поражения, не допустит. И, вероятно, заменит мирный план Зеленского собственным вариантом урегулирования.
Ранее генерал армии Константин Пуликовский объяснил, почему руководство Украины необходимо ликвидировать.
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