Welt*: политик из ФРГ Вайдель призвала перестать поставлять Украине оружие

1:06 Your browser does not support the audio element. Мир

Германии нужно стать нейтральной по отношению к Украине и прекратить поставки вооружения Киеву. Такое заявление сделала сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии” (АдГ) Алиса Вайдель.

Фото: pixabay.com

"Мы (партия АдГ, — Прим. ред) выступаем против поставки оружия Украине. Конфликт должен разрешиться за столом переговоров. Германии стоит быть нейтральной стороной в этом противостоянии”, — заявила Вайдель в эфире телеканала Welt*.

Политик обратила внимание, что никто из западных лидеров не вспоминает причины, из-за которых развязался украинский конфликт. А между тем предысторию противостояния знать нужно, чтобы быть в состоянии урегулировать его.

Изначально к эскалации на Украине привели действия НАТО, за которыми стояли геополитические интересы США. Именно они поставили под угрозу безопасность в ЕС, отметила Вайдель.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.