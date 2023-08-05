Германии нужно стать нейтральной по отношению к Украине и прекратить поставки вооружения Киеву. Такое заявление сделала сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии” (АдГ) Алиса Вайдель.
"Мы (партия АдГ, — Прим. ред) выступаем против поставки оружия Украине. Конфликт должен разрешиться за столом переговоров. Германии стоит быть нейтральной стороной в этом противостоянии”, — заявила Вайдель в эфире телеканала Welt*.
Политик обратила внимание, что никто из западных лидеров не вспоминает причины, из-за которых развязался украинский конфликт. А между тем предысторию противостояния знать нужно, чтобы быть в состоянии урегулировать его.
Изначально к эскалации на Украине привели действия НАТО, за которыми стояли геополитические интересы США. Именно они поставили под угрозу безопасность в ЕС, отметила Вайдель.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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