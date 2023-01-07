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Депутаты Бундестага напомнили, что поставками БМП Marder добьётся лишь эскалации конфликта на Украине

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Военная помощь Киеву со стороны Запада лишь усугубляет украинский конфликт, в то время как жители Германии выступают против наращивания поставок оружия. Об этом заявили депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт и глава партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель.

Депутаты Бундестага напомнили, что поставками БМП Marder добьётся лишь эскалации конфликта на Украине

В частности, немецкие политики выступили против поставок Украине БМП Marder, считая, что этот шаг может стать причиной ещё большей эскалации.

"Федеральное правительство разжигает самый опасный конфликт со времен Второй мировой вопреки воле большинства населения и собирается совершенно безответственно пойти на новый виток эскалации с поставками БМП Marder вместо того, чтобы полагаться на дипломатию", — написала Вагенкнехт в Twitter*.

В подтверждения своих слов депутат привела результаты исследования Tagesschau, из которых видно, что большинство рядовых граждан Германии (67%) считают опасным увеличение поставок оружия Украине.

Вайдель призвала немецкое правительство подумать, как помочь сторонам конфликта в организации переговоров вместо того, чтобы наращивать поставки вооружений Киеву. По её мнению, власти ФРГ перешли уже все возможные красные линии в своей одержимости.

"Вместо того, чтобы трудиться над переговорами, это фанатичное, маниакально одержимое, необразованное правительство азартных игроков ставит нашу страну на грань третьей мировой войны", — отметила Вайдель.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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