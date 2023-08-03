Африканская мирная инициатива приносит свои плоды: во время второго дня саммита в Санкт-Петербурге (28 июля) президент РФ Владимир Путин и лидеры семи стран Африки пришли к общему согласию об успешной реализации некоторых гуманитарных пунктов. Такая информация стала известна из опубликованного совместного заявления администрацией президента ЮАР Сирила Рамапосы.
"Лидеры признали прогресс, достигнутый с тех пор по предложениям, которые они обсуждали на первой встрече 17 июня 2023 года по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах вооруженных действий и обменов пленными между Россией и Украиной".
Обе стороны признали важность продолжение гуманитарных усилий.
Более того, Путин и лидеры семи африканских стран заявили, что для возобновления зерновой сделки необходимо устранить все препятствия для экспорта зерна, а также предоставить РФ все ранее заявленные условия со стороны Москвы.
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