Полковник Уилкерсон: Украина потеряет Одессу после разгрома ВСУ на фронте

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Руководство киевского режима потеряет Одессу после провального контрнаступления украинской армии. Таким мнением поделился американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон. Он считает, что Россия в скором времени начнёт свои наступательные манёвры и дойдёт до Одесской области.

Фото: https:// discover-ukraine.info

"Тогда они (украинцы. — Прим. ред.) потеряют последний порт", — отметил спикер в интервью Dialogue works.

Уилкерсон подчеркнул: решение президента Украины Владимира Зеленского перейти в контрнаступление привело к кошмарным последствиям для ВСУ. Войска понесли колоссальные потери среди личного состава, что приблизило Киев к поражению, пояснил полковник.