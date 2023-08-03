Bloomberg: сближение России с Нигером сделает Запад зависимым от Кремля

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Коллективный Запад всерьёз встревожен сближением Российской Федерации с Нигером, сообщают корреспонденты информагентства Bloomberg.

Фото: artfile.ru

Авторы публикации акцентировали внимание на том, что в случае попадания Нигера на орбиту РФ, мир станет ещё более зависимым от Кремля в плане атомной энергетики.

Республики Узбекистан и Казахстан входят в перечень ведущих производителей урана. На долю этих двух государств приходится сегодня около половины запасов, добываемых во всём мире.

"Добавьте к этому Россию и Нигер, и доля подскочит более чем до 60 процентов", — резюмировали иностранные обозреватели.