Президент Бразилии хочет отказаться от доллара в международной торговле

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Американский доллар не должен быть использован в международной торговле, особенно между странами-участницами БРИКС, куда входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Таково мнение президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва.

Фото: www.interfax.ru

Лидер государства также выступил за создание альтернатив американской валюте, которые пригодятся при расчете со своими союзниками.

"Всем известно, что я выступаю за создание собственной валюты для торговли между нашими странами. Почему мы должны использовать доллар в торговле с Аргентиной или Китаем, когда можно делать это в наших валютах?".

Сильва умозаключил это тем, что такие огромные по численности и территории страны, где "проживает почти половина человечества", могут и сами решить этот вопрос, обсудив между собой.