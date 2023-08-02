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Журналист Блюменталь: Зеленскому сообщают плохие новости о ВСУ из Запорожья

1:07
Мир

Попытки прорвать прекрасно укреплённую линию обороны ВС РФ стоят ВСУ огромных потерь. На это обратил внимание американский журналист, основатель и главный редактор The Grayzone Макс Блюменталь.

Журналист Блюменталь: Зеленскому сообщают плохие новости о ВСУ из Запорожья
Фото: Youtube: Ударные Z силы

Обозреватель назвал усилия Киева в этом направлении бессмысленными.

"Даже невозможно оценить, сколько молодых украинцев погибло впустую из-за бессмысленных атак по сильно укрепленным российским позициям в Запорожье", — сказал Блюменталь в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

Обозреватель отметил, что Владимир Зеленский в курсе провальных попыток контрнаступления на Запорожском направлении, которые были предприняты ВСУ на текущей неделе. Причиной провала украинских военных журналист считает хорошую работу российской артиллерии, которая стоит на защите линии обороны.

При этом заокеанские кураторы Украины нисколько не обеспокоены огромными потерями ВСУ. США не переживают из-за этого, потому что на Украине погибают не американцы, заключил Блюменталь.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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