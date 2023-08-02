Сивков объяснил скандал Польши и Украины: "Готовятся к списанию Зеленского"

Отношения Польши и Украины испортились после высказываний некоторых представителей Киева, заявил замминистра иностранных дел Павел Яблоньский. Между Киевом и Варшавой есть некоторые вопросы, по которым не достигнуто взаимопонимание, отметил он.

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Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с Pravda.Ru прокомментировал скандал между странами и подчеркнул: Запад устроил морально-психологическую подготовку к списанию президента Украины Владимира Зеленского.

"Это скандал в "благородном семействе". Идёт подготовка к списанию Зеленского и замене на другую фигуру, точнее на коллектив других фигур", — указал эксперт.

Аналитик считает, что Польша может вторгнуться на территорию Западной Украины только в том случае, если Москва не будет возражать. Однако при активных боевых действиях Варшава не посмеет претендовать на западные регионы Незалежной.

"Если будет жёсткое заявление, и поляки будут точно знать, что у них не будет никакой поддержки со стороны НАТО, то тогда они не сунутся туда. Побоятся однозначно", — объяснил Сивков.

Ранее посла Польши вызвали в МИД Украины из-за заявления Варшавы о неблагодарности Киева. Однако польский премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал это решение недопустимым шагом.