По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, договорённости в отношении России в рамках зерновой сделки до сих пор никто не выполнил.
"Просто сделка должна быть реализована в той части, которая касается РФ, до сих пор этого сделано не было, как вы знаете", — сказал Песков.
При этом представитель Кремля заверил, что Россия сразу же вернётся в сделку, как только все условия в отношении неё будут соблюдены. Песков подчеркнул, что в этом случае возвращение РФ в сделку будет "незамедлительным".
Россия вышла из зернового соглашения 18 июля, оповестив об этом Турцию, ООН и Украину.
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