Политолог Марков: в Саудовской Аравии пройдут "странные" переговоры по миру на Украине

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В Саудовской Аравии 5 и 6 августа пройдут "странные" переговоры по миру на Украине, заявил политолог Сергей Марков. Странность в том, что на них планируют обсуждать "мирный план" президента Незалежной Владимира Зеленского, но без России.

Фото: kremlin.ru

На саммите намерены присутствовать более 30 стран, в том числе ожидается ответ от Китая.

"Пройдут странные переговоры по миру на Украине. Там анонсировано участие КСА, США, ОАЭ, ЕС, ЮАР, Британии, Польши. Всего якобы 30 стран. Они ждут и Китай. И без участия России, — пояснил политолог. — Непонятно, кто инициатор конференции? Или это по просьбе США дают возможность украинским чиновникам изложить свой план арабам?"

Как подчеркнул Марков, кроме прочего, всему мировому сообществу известно, что "мирный план" официального Киева лишь список требований Украины к России.

Политолог предположил, что так как на встрече будут присутствовать официальные представители Вашингтона, то саммит может стать площадкой для переговоров между Глобальным Западом и Глобальным Югом по вопросу урегулирования конфликта.