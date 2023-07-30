Российская Федерация имеет выгодное географическое положение, богатейшие запасы ресурсов и огромные сельхозугодья, что вызывает острую зависть у Вашингтона, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.
"Если США смогут внедриться в Россию, сместить власти и заменить их теми, кого сами выберут, что, по сути, мы (американцы. — Прим. ред.) и сделали на Украине, что ж, тогда у них будет доступ ко всем этим ресурсам", — пояснил он на своем Youtube-канале.
Военный эксперт уверен, что население России в курсе планов Белого дома, а потому решительно поддерживает Кремль в желании добиться победы в украинском конфликте.
"Это действительно борьба за существование, в которой им придется победить", — подчеркнул Макгрегор.
Накануне президент России Владимир Путин рассказал, что подразделения ВС РФ были отведены из-под столицы Украины по просьбе Владимира Зеленского, но Киев обманул Москву и отказался выполнять договорённости.
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