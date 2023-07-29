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Путин заявил, что Кремль отвёл подразделения ВС РФ из-под Киева по просьбе украинских властей

1:08
Россия

Российская и украинская делегация после переговоров 2022 году готовились подписать окончательный мирный договор, потому подразделения ВС РФ были отведены от Киева в качестве жеста доброй воли.

Путин заявил, что Кремль отвёл подразделения ВС РФ из-под Киева по просьбе украинских властей
Фото: РБК

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с главами африканских государств в Санкт-Петербурге.

"После отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договорённостей", — отметил российский лидер.

Он посчитал некорректным разглашать детали договора, но напомнил, что при получении независимости Украина обязалась сохранять нейтралитет и не присоединяться ни к каким военным альянсам.

После разрыва украинскими властями всех достигнутых соглашений, добавил Путин, именно от Киева должны исходить дальнейшие инициативы.

Ранее американский военный эксперт заверил, что российские власти решатся применить ядерное оружие для сохранения новых территорий России.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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