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Полковник ВС США Дэвис: Путин применит ядерный арсенал для сохранения всех территорий России

1:14
Мир

Российская военная доктрина подразумевает применение тактического ядерного оружия для защиты собственных границ, но многие на Западе забывают, что часть бывших территорий Украины уже стала российской землёй.

Полковник ВС США Дэвис: Путин применит ядерный арсенал для сохранения всех территорий России
Фото: Kcna.kp/Development of Strategic Force Unveiled in DPRK

Такое заявление сделал американский военный эксперт, полковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

"Россия обладает крупнейшим в мире запасом ядерного оружия и является одним из крупнейших производителей энергии и сельскохозяйственной продукции. У Москвы есть все козыри, которые делают фактически невозможным прямое военное поражение", — напомнил он в своей статье для издания 19fortyfive.

Президент России Владимир Путин уже не раз доказывал, что готов идти на решительные шаги для защиты безопасности страны, добавил Дэвис. Кремль делал это в Грузии в 2008 году, затем на Украине в 2014 и 2022 годах.

"Невозможно предположить, что Путин когда-либо согласится уступить Киеву часть территорий. Это было бы расценено гражданами России как акт предательства", — подчеркнул военный эксперт.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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