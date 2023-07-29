Полковник ВС США Дэвис: Путин применит ядерный арсенал для сохранения всех территорий России

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Российская военная доктрина подразумевает применение тактического ядерного оружия для защиты собственных границ, но многие на Западе забывают, что часть бывших территорий Украины уже стала российской землёй.

Фото: Kcna.kp/Development of Strategic Force Unveiled in DPRK

Такое заявление сделал американский военный эксперт, полковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

"Россия обладает крупнейшим в мире запасом ядерного оружия и является одним из крупнейших производителей энергии и сельскохозяйственной продукции. У Москвы есть все козыри, которые делают фактически невозможным прямое военное поражение", — напомнил он в своей статье для издания 19fortyfive.

Президент России Владимир Путин уже не раз доказывал, что готов идти на решительные шаги для защиты безопасности страны, добавил Дэвис. Кремль делал это в Грузии в 2008 году, затем на Украине в 2014 и 2022 годах.

"Невозможно предположить, что Путин когда-либо согласится уступить Киеву часть территорий. Это было бы расценено гражданами России как акт предательства", — подчеркнул военный эксперт.