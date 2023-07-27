Rolling Stone: адвокаты не хотят работать с Трампом по делу о штурме Капитолия

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Адвокаты опасаются работать с бывшим президентом США Дональдом Трампом по делу о штурме Капитолия. Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на свои источники.

Фото: Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

По данным издания, после того, как Трампу было предъявлено обвинения, 19 июля, по делу о штурме Капитолия, он не смог нанять новых юристов.

Адвокаты якобы убеждены, что дело экс-президента является проигрышным и самоубийственным для репутации.

Напомним, в среду, 26 июля, университет Монмут опубликовал результаты опросов общественного мнения, согласно которым Трамп сохраняет позиции основного соперника действующего президента США Джо Байдена на следующих выборах главы государства. 45% избирателей видят в нём наиболее сильного кандидата.