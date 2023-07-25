Опрос университета Монмут: Трамп сохранил позиции сильнейшего кандидата на выборах в 2024 году

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США уже сейчас начинают готовиться к следующим президентским выборам, которые состоятся в 2024 году.

Фото: РИА Новости

Одним из самых обсуждаемых и перспективных кандидатов со стороны республиканцев является экс-президент Дональд Трамп. Недавний опрос университета Монмут показал, что поддержка Трампа остаётся высокой среди республиканцев, и его считают самым сильным кандидатом для противостояния нынешнему лидеру Белого дома Джо Байдену.

Согласно опросу, почти половина республиканцев и тех, кто склоняется к Республиканской партии (45%) считают Трампа определённо самым сильным кандидатом для победы над Байденом на предстоящих выборах. Ещё 24% избирателей выразили мнение, что он, вероятно, является самым сильным из предложенных кандидатов.