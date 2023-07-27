Замглавы МИД РФ Вершинин: Гутерриш заявил о приверженности выполнению меморандума Россия – ООН

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Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением о подтверждении приверженности ООН соблюдению меморандума с Москвой, предполагающего облегчение экспорта сельхозпродукции и удобрений российского производства.

Фото: Официальная страница ООН

По словам заместителя руководителя российского МИД Сергея Вершинина, связанные с инициативой Черноморья вопросы стали ключевой темой переговоров с генсекретарём ООН на саммите по продовольственным системам, состоявшемся в Риме, пишет РИА Новости.

Новые послания на имя российского лидера Владимира Путина Гутерриш не передавал, резюмировал Вершинин.