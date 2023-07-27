Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением о подтверждении приверженности ООН соблюдению меморандума с Москвой, предполагающего облегчение экспорта сельхозпродукции и удобрений российского производства.
По словам заместителя руководителя российского МИД Сергея Вершинина, связанные с инициативой Черноморья вопросы стали ключевой темой переговоров с генсекретарём ООН на саммите по продовольственным системам, состоявшемся в Риме, пишет РИА Новости.
Новые послания на имя российского лидера Владимира Путина Гутерриш не передавал, резюмировал Вершинин.
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