Полянский: председательство Британии в СБ ООН — это позор

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По словам первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, председательство Британии в СБ ООН — это настоящий позор.

Фото: kremlin.ru

Таким образом Полянский отреагировал на запрет Британии на выступление российского докладчика на заседании Совбеза по гонениям на УПЦ.

"Это был позор и год назад. Председатель СБ ООН должен быть нейтральным, он должен направлять усилия Совбеза, чтобы обсуждать определенные вопросы. Он не должен продвигать свою повестку", — отметил Полянский в разговоре с журналистами.

По словам Полянского, действия России в качестве председателя Совбеза были именно такими.

Дипломат подчеркнул, что Британия ставит интересы Запада и НАТО выше своей позиции председателя, и сегодняшний инцидент это лишний раз подтверждает.

Полянский признался, что "не знает, что случилось с британской дипломатией", но так, по его мнению, быть не должно.