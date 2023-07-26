По словам первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, председательство Британии в СБ ООН — это настоящий позор.
Таким образом Полянский отреагировал на запрет Британии на выступление российского докладчика на заседании Совбеза по гонениям на УПЦ.
"Это был позор и год назад. Председатель СБ ООН должен быть нейтральным, он должен направлять усилия Совбеза, чтобы обсуждать определенные вопросы. Он не должен продвигать свою повестку", — отметил Полянский в разговоре с журналистами.
По словам Полянского, действия России в качестве председателя Совбеза были именно такими.
Дипломат подчеркнул, что Британия ставит интересы Запада и НАТО выше своей позиции председателя, и сегодняшний инцидент это лишний раз подтверждает.
Полянский признался, что "не знает, что случилось с британской дипломатией", но так, по его мнению, быть не должно.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.