Экс-советник Кучмы Соскин объяснил, для чего Зеленский решил продлить военное положение

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Украинский лидер Владимир Зеленский принял решение о продлении военного положения потому, что боится проиграть президентские выборы. В этом уверен бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: https://ura.news/news/1052665698

"До чего ты довел страну? Теперь опять военное положение продлевают. Тогда не будут проводить выборы. Потому что ты, Зеленский, боишься и знаешь, что их проиграешь", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Политолог напомнил, что вся политика киевских властей является чередой провалов. Он напомнил про отказ НАТО включить в свой состав Украину, выход России из зернового соглашения, уничтожение производства, а также о том, что киевский режим сделал из страны "полного банкрота" и довёл её до полного дефолта.

Также эксперт упомянул об огромных потерях ВСУ, напомнив и про предвыборное обещание Зеленского, на которое украинцы возлагали так много надежд и которое так и не было исполнено — украинский президент уверял, что добьётся мира в стране, однако допускает гибель всё большего количества своих соотечественников.