"Страна: из-за Зеленского президентские выборы на Украине могут не состояться

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Украинский лидер Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной Радой указа, согласно которому в стране должны быть продлены на 90 дней военное положение, а также мобилизация. Об этом сообщает издание "Страна".

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Если этот законопроект будет одобрен парламентом, и военное положение будет продлено до 15 ноября, то это автоматически отменит и выборы в парламент Украины, намеченные на конец октября, и президентские выборы.

"Если Верховная Рада продлит действие военного положения до 15 ноября, то это закроет вопрос проведения выборов в парламент, которые должны пройти в последнее воскресенье октября. При этом из-за этого могут не состояться и президентские выборы", — сказано в статье.

По плану выборы президента на Украине должны состояться в марте 2024 года. Однако в случае продления военного положения после 15 ноября, выборы просто отменяются, ведь время начала подготовки кандидатами предвыборной кампании будет упущено.

Ранее Зеленский уже заявлял, что из-за военного положения парламентских выборов на Украине может просто не быть.