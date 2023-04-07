Политолог Гуреев: Зеленский сделает всё, чтобы выборы в Раду были очень условными

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Политолог Данила Гуреев рассказал, как будут проходить в ноябре на Украине "демократические" выборы в Верховную Раду.

Гуреев напомнил, что на Украине законом запрещены любые альтернативные партии, а разрешена только одна, действующая — "Слуга народа". Политическое пространство страны на фоне СВО основательно зачищено властями, подчеркнул эксперт.

Запланированные выборы в Раду пройдут в запланированные сроки, но будут очень условными. Действующие власти сделают всё, чтобы народ проголосовал за президентскую партию, и ни один альтернативный кандидат не сможет даже приблизиться к тому, чтобы быть избранным.

"Партия Зеленского и сам Владимир Зеленский будут делать все возможное, чтобы эти выборы были максимально условными, но под ширмой демократии", — сказал Гуреев в беседе с Телеканалом "360".

Политолог спрогнозировал многочисленные вбросы и искусственное создание необходимого количества голосов избирательными комиссиями.

Гуреев уверен, что киевские власти непременно воспользуются возможностью, чтобы на фоне выборов обелить Украину и очернить Россию, потому что никакой демократией на Украине даже не пахнет.

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