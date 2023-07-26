Во Львовской области Украины не досчитались гуманитарной помощи, переданной Вашингтоном, на сумму 34 миллиона гривен.
Как отмечает "Страна.ua", речь идёт об исчезновении 10 тысяч аптечек IFAK с лекарствами для украинских военных. Отмечается, что препараты закупили и отправили Киеву американские волонтёры. В статье подчёркивается: посылка пересекла пропускной пункт на польско-украинской границе, однако после распломбировки груза часть переданной помощи исчезла.
В украинском издании считают, что в этом инциденте замешаны сотрудники Львовской областной военной администрации (ОВА) и западные благотворители.
Ранее в Минобороны США заявили о похищении части отправленной Киеву военной техники торговцами оружия.
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