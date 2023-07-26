CNN: США обеспокоены, что участие Рида в боях на Украине навредит диалогу с РФ по обмену заключёнными

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Власти США всерьёз обеспокоены тем, что участие экс-морпеха Тревора Рида в украинском конфликте создаст проблемы в диалоге Вашингтона и Москвы по обмену заключёнными, передаёт CNN, ссылаясь на собственный источник в американской администрации.

Фото: Министерство обороны Украины

Как отмечает телеканал, в Белом доме боятся, что действия Рида негативно отразятся на судьбах журналиста Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана, задержанных в России.

По мнению представителя администрации США, поступок американца, сражающегося на стороне Киева, необходимо рассматривать в отрыве от переговоров по заключённым. При этом он допустил возникновение сложностей в общении с Россией по данной теме.

Ранее стало известно, что Вашингтон размышляет над ослаблением санкций ради возвращения Гершковича и Уилана в Соединённые Штаты.