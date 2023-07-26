Власти США всерьёз обеспокоены тем, что участие экс-морпеха Тревора Рида в украинском конфликте создаст проблемы в диалоге Вашингтона и Москвы по обмену заключёнными, передаёт CNN, ссылаясь на собственный источник в американской администрации.
Как отмечает телеканал, в Белом доме боятся, что действия Рида негативно отразятся на судьбах журналиста Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана, задержанных в России.
По мнению представителя администрации США, поступок американца, сражающегося на стороне Киева, необходимо рассматривать в отрыве от переговоров по заключённым. При этом он допустил возникновение сложностей в общении с Россией по данной теме.
Ранее стало известно, что Вашингтон размышляет над ослаблением санкций ради возвращения Гершковича и Уилана в Соединённые Штаты.
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