Экс-аналитик ЦРУ Джонсон призвал Киев готовиться к поражению

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Ввиду того, что российские военные готовились к контрнаступлению Киева, возведя мощную линию обороны, понятно, что ВСУ рассчитывать не на что. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

Эксперт отметил, что с самого начала наступательных действий Киева было ясно, что преодоление российских минных полей является для бойцов ВСУ невыполнимой задачей.

На возведения и усиление своей линии обороны у России было несколько месяцев, и американские спецслужбы не могли об этом не знать. Поэтому поражение ВСУ в процессе попытки наступления было предрешено, уверен бывший аналитик.

"Я предсказывал, что без авиации, самоходных артиллерийский установок и систем ПВО, которые позволили бы противостоять России, шансов на успех у них ноль", — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

Кроме того, нельзя забывать об огромных потерях, которые уже понесли ВСУ, включая и живую силу, и запарную технику, добавил экс-аналитик ЦРУ.