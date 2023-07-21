Полковник Макгрегор: чем дольше Киев не ведёт переговоры, тем меньше от Украины останется

0:54 Your browser does not support the audio element. Мир

Единственный способ для Киева сохранить Украину — сесть за стол переговоров, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, чем дольше этого не происходит, тем больше Незалежная "сжимается".

Фото: https://www.mfa.gov.by/

Как подчеркнул полковник, Россия не вернёт Украине никакие регионы, и все заявления Киева на этот счёт бессмысленны.

"Если вы сделаете это (вступите в переговоры. — Прим. ред.) сегодня, Украина сохранит хоть что-то, но, если мы ничего не предпримем, Украина будет просто уменьшаться в размерах и сжиматься до такой степени, что от неё почти ничего не останется", — заявил Макгрегор в эфире Douglas Macgregor S. C.

Он подчеркнул, что Киеву и Западу необходимо быть реалистами и сесть за стол переговоров с Россией, пока от Украины ещё "что-то осталось".