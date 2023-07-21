Единственный способ для Киева сохранить Украину — сесть за стол переговоров, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, чем дольше этого не происходит, тем больше Незалежная "сжимается".
Как подчеркнул полковник, Россия не вернёт Украине никакие регионы, и все заявления Киева на этот счёт бессмысленны.
"Если вы сделаете это (вступите в переговоры. — Прим. ред.) сегодня, Украина сохранит хоть что-то, но, если мы ничего не предпримем, Украина будет просто уменьшаться в размерах и сжиматься до такой степени, что от неё почти ничего не останется", — заявил Макгрегор в эфире Douglas Macgregor S. C.
Он подчеркнул, что Киеву и Западу необходимо быть реалистами и сесть за стол переговоров с Россией, пока от Украины ещё "что-то осталось".
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