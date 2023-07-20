В планах Запада — максимальное ослабление России ради получения её природных ресурсов в своё пользование. Об этом предупредил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Полковник напомнил, что такой же план, согласно которому идентичность народов сводится к нулю, уже давно реализуется в Евросоюзе. Теперь же Запад намерен опробовать его и на России.
"Президент Владимир Путин будет сражаться до конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы", — сказал Макгрегор в своём блоге на YouTube.
Полковник напомнил, какие невероятные выгоды могут получить западные элиты, если им удастся наложить руку на богатства самой большой страны в мире. Колонизация России позволила бы Западу использовать по своему усмотрению бескрайние ресурсы РФ: продовольствие, газ, нефть и другие полезные ископаемые.
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