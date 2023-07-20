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Полковник Макгрегор сообщил, что Запад намеревается захватить Россию ради её ресурсов

0:57
Мир

В планах Запада — максимальное ослабление России ради получения её природных ресурсов в своё пользование. Об этом предупредил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Полковник Макгрегор сообщил, что Запад намеревается захватить Россию ради её ресурсов
Фото: РИА Новости

Полковник напомнил, что такой же план, согласно которому идентичность народов сводится к нулю, уже давно реализуется в Евросоюзе. Теперь же Запад намерен опробовать его и на России.

"Президент Владимир Путин будет сражаться до конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы", — сказал Макгрегор в своём блоге на YouTube.

Полковник напомнил, какие невероятные выгоды могут получить западные элиты, если им удастся наложить руку на богатства самой большой страны в мире. Колонизация России позволила бы Западу использовать по своему усмотрению бескрайние ресурсы РФ: продовольствие, газ, нефть и другие полезные ископаемые.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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