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BI: в США поставили на место Залужного, недовольного недостаточной помощью НАТО

1:26
Мир

Контрнаступление Киева "заглохло" не из-за недостаточной поддержки НАТО, на которую сетует главком ВСУ Валерий Залужный, а из-за неумения украинского командования организовывать масштабные и сложные военные операции. Об этом написал эксперт Франц-Штефан Гади в материале для Business Insider.

BI: в США поставили на место Залужного, недовольного недостаточной помощью НАТО
Фото: https://t.me/stranaua/106561

"Без комплексного общевойскового боя наступающие украинские силы становятся уязвимыми для российских ПТРК, артиллерии и так далее. Дело не только в технике. Мы не видим системного подхода к прорыву российской оборонительной системы", — сказано в статье.

Автор напомнил, что в общевойсковом бою должны быть задействованы и эффективно использованы все доступные возможности. Например, действия пехоты должны подкрепляться инженерными средствами, а также поддержкой артиллерии, миномётов и других видов огневого прикрытия, а также авиации.

Эксперт отметил, что ВСУ будут и дальше переживать поражения, если не будут вести себя как единая слаженная сила. Если украинские военные не пересмотрят организацию ведения боя, то им не помогут поставки новых западных вооружений, заключил Гади.

Ранее Залужный заявил, что снабжение ВСУ со стороны Запада оставляет желать лучшего, и из-за этого об успешном контрнаступлении не может быть и речи.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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