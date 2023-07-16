Когда ждать Залужного в Крыму? Две версии неадекватного поведения генерала

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Призыв главкома ВСУ Валерия Залужного убивать русских, "сколько нужно", ударами по территории РФ и обещание взять Крым можно объяснить двумя способами.

Фото: соцсети

Странные заявления Залужного

Валерий Залужный в интервью Washington Post (как отмечает издание — это редкое событие), заявил, что не будет ни у кого спрашивать, "что делать на вражеской территории".

"Почему-то я должен думать, что мне там ничего не разрешено делать. Почему? Потому что Путин применит ядерное оружие? Детям, которые умирают, всё равно" — сказал главком ВСУ.

По его словам, на территории России "можно и нужно убивать на войне".

"Если наши партнеры боятся использовать свое оружие, мы будем убивать своим. И ровно столько, сколько необходимо", — продолжил он.

Залужный также пообещал вернуть Украине Крым.

"Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать — меня никто не остановит", — сказал он.

Странности:

обычно в Киеве не признают теракты на "старых" российских территориях, так как это грозит конфликтом с поставщиками оружия;

лозунг "убивать столько, сколько нужно", это лозунг ярого нациста, а не армейского человека;

обещать вернуть Крым — это пропаганда, а Залужный ранее делал взвешенные заявления;

восхваление качеств начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Зачем повторять уже сказанное ранее, восхваляя "врага"?

Две версии объяснения заявлений Залужного

1. Это не Залужный. Washington Post публикует фото, где на размытом фоне голов журналистов — фото главкома. Но видеоряда нет. На месте главкома может быть двойник (у нового Залужного карие глаза, а ранее были голубые). Иногда это может быть его цифровая копия, не случайно актёры Голливуда бастуют по этому поводу.

Очень красиво придумано — скрывать гибель Залужного и валить на него организацию теракта на "Северных потоках", обстрелы "старых" российских территорий, и в конце концов, сделать "козлом отпущения" за гибель страны. Так же можно спокойно встроить якобы мнение главкома в поддержку Владимира Зеленского на внутреннем треке, как в этом интервью — "дайте оружие, тогда мы победим".

2. Если Залужный жив, то он в панике и "потерял берега". Запад требует атаковать, в ином случае он остановит поддержку Украины в следующем году. Но атаковать, по мнению Залужного, без преимущества в воздухе невозможно. И как взять Крым, если не наступать сейчас, ведь время работает на РФ?

А если будет приказ начать форсировать Днепр, то ВСУ могут не удержать фронт, российская армия начнёт свое контрнаступление, и тогда Украина потеряет новые территории. Залужный понимает, что ВС РФ потенциально по всем параметрам сильнее ВСУ и обладают ядерным оружием, а Украина не готова к войне на истощение, как и Запад.

Главком говорит в интервью о поставках F-16 (тоже старая тема), которые якобы решат проблему прорыва фронта. Но эксперты Defense News пишут, что это не так:

"Небольшое количество F-16 не может дать Украине превосходство в воздухе, а также не может прорвать укрепленную оборону".

По мнению авторов статьи, критическим фактором является не преимущество в воздухе, а преимущество в мобильных зенитно-ракетных комплексов малой дальности. Российские системы ПВО имеют гораздо больший радиус поражения, чем ракеты HARM, установленные на F-16, и этот дисбаланс приведёт к огромным потерям в ВСУ. И как Залужный этого не понимает, удивляются американцы.

Если Залужный жив, то это ему отсроченный смертный приговор от своих, отсюда и присоединение к украинским "ура-патриотам".

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