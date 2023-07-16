Призыв главкома ВСУ Валерия Залужного убивать русских, "сколько нужно", ударами по территории РФ и обещание взять Крым можно объяснить двумя способами.
Валерий Залужный в интервью Washington Post (как отмечает издание — это редкое событие), заявил, что не будет ни у кого спрашивать, "что делать на вражеской территории".
"Почему-то я должен думать, что мне там ничего не разрешено делать. Почему? Потому что Путин применит ядерное оружие? Детям, которые умирают, всё равно" — сказал главком ВСУ.
По его словам, на территории России "можно и нужно убивать на войне".
"Если наши партнеры боятся использовать свое оружие, мы будем убивать своим. И ровно столько, сколько необходимо", — продолжил он.
Залужный также пообещал вернуть Украине Крым.
"Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать — меня никто не остановит", — сказал он.
Странности:
1. Это не Залужный. Washington Post публикует фото, где на размытом фоне голов журналистов — фото главкома. Но видеоряда нет. На месте главкома может быть двойник (у нового Залужного карие глаза, а ранее были голубые). Иногда это может быть его цифровая копия, не случайно актёры Голливуда бастуют по этому поводу.
Очень красиво придумано — скрывать гибель Залужного и валить на него организацию теракта на "Северных потоках", обстрелы "старых" российских территорий, и в конце концов, сделать "козлом отпущения" за гибель страны. Так же можно спокойно встроить якобы мнение главкома в поддержку Владимира Зеленского на внутреннем треке, как в этом интервью — "дайте оружие, тогда мы победим".
2. Если Залужный жив, то он в панике и "потерял берега". Запад требует атаковать, в ином случае он остановит поддержку Украины в следующем году. Но атаковать, по мнению Залужного, без преимущества в воздухе невозможно. И как взять Крым, если не наступать сейчас, ведь время работает на РФ?
А если будет приказ начать форсировать Днепр, то ВСУ могут не удержать фронт, российская армия начнёт свое контрнаступление, и тогда Украина потеряет новые территории. Залужный понимает, что ВС РФ потенциально по всем параметрам сильнее ВСУ и обладают ядерным оружием, а Украина не готова к войне на истощение, как и Запад.
Главком говорит в интервью о поставках F-16 (тоже старая тема), которые якобы решат проблему прорыва фронта. Но эксперты Defense News пишут, что это не так:
"Небольшое количество F-16 не может дать Украине превосходство в воздухе, а также не может прорвать укрепленную оборону".
По мнению авторов статьи, критическим фактором является не преимущество в воздухе, а преимущество в мобильных зенитно-ракетных комплексов малой дальности. Российские системы ПВО имеют гораздо больший радиус поражения, чем ракеты HARM, установленные на F-16, и этот дисбаланс приведёт к огромным потерям в ВСУ. И как Залужный этого не понимает, удивляются американцы.
Если Залужный жив, то это ему отсроченный смертный приговор от своих, отсюда и присоединение к украинским "ура-патриотам".
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