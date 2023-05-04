Искусственный интеллект вытесняет сценаристов из Голливуда — им перестали платить

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На фоне продолжающейся забастовки сценаристов Голливуда ведущие американские кинокомпании решили приостановить им выплаты. Вполне возможно, что в будущем условия сотрудничества со сценаристами пересмотрят.

Фото: pixabay.com

С 2016 по 2021 годы киноиндустрия в США переживала бум на фоне грандиозного успеха фильмов по комиксам и других кассовых триумфов. Это привело к заключению очень выгодных в материальном отношении договоров со сценаристами, однако теперь Голливуд хочет их пересмотреть.

Виной всему искусственный интеллект, который неплохо справляется с написанием сценариев. Теперь они всё чаще создаются программами по искусственному интеллекту, а уже потом передаются живым сценаристам, чтобы те их перерабатывали. Естественно, что такой труд стоит намного дешевле, и сценаристы возмущены. Они требуют ограничить использование новых технологий, в связи с чем и объявили забастовку.

Однако если она продлится ещё несколько месяцев, то голливудские менеджеры пересмотрят действующие соглашения со сценаристами в сторону значительного уменьшения их доходов. В настоящий момент киностудии и вовсе перестали платить сценаристам, так как те из-за забастовки не выполняют договорные обязательства.

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