Джеффри Хинтон, известный как "крестный отец" искусственного интеллекта, покинул Google, где проработал более 10 лет.
Специалист покинул корпорацию, чтобы предупредить о возможной опасности ИИ. На этом он собирается сконцентрироваться в ближайшее время, сообщает New York Times.
По словам Хинтона, ИИ становится все более опасным и может быть использован во вред всему человечеству.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.