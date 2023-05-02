"Крестный отец" искусственного интеллекта Хинтон покинул Google

0:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Джеффри Хинтон, известный как "крестный отец" искусственного интеллекта, покинул Google, где проработал более 10 лет.

Специалист покинул корпорацию, чтобы предупредить о возможной опасности ИИ. На этом он собирается сконцентрироваться в ближайшее время, сообщает New York Times.

По словам Хинтона, ИИ становится все более опасным и может быть использован во вред всему человечеству.

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