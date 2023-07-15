РИА Новости: депутат ГД РФ Белик заявил, что Залужный признался в бессилии в вопросе наступления ВСУ на Крым

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Главком войск ВС Украины Валерий Залужный ранее заявил, что он пойдёт на захват Крыма сразу же, как у него будут "средства". Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик считает, что подобными громкими высказываниями он лишь признался в своей беспомощности.

Фото: Fotodom.ru/DP

"Залужный признался в бессилии и фактически забил гвоздь в обещания Зеленского вернуть Крым. Украинский главнокомандующий честно признался, что сил и средств для взятия полуострова у него просто нет, и это прозвучало как пощёчина Зеленскому и его горе-стратегам", — высказался Белик в беседе с РИА Новости.

Депутат отметил, что на данный момент на Украине есть два лагеря: Зеленский, который обещает в скором времени взять Крым и новые регионы РФ, и Залужный, который открыто признался, что не может даже подойти к полуострову.