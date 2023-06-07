Мы уже сообщали, что США заранее знали о планах Украины атаковать "Северные потоки".
А руководил терактом главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный.
Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на утечку документов.
"Все причастные к операции подчинялись непосредственно Залужному, который был поставлен во главе, чтобы президент Зеленский не узнал об операции. Удерживание его в стороне дало возможность ему правдоподобно отрицать причастность к нападению на гражданскую инфраструктуру, которое могло вызвать общественное возмущение и поставить под угрозу поддержку Украины Западом", — сказано в публикации издания.
26 сентября прошлого года на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли взрывы. Практически сразу СМИ Запада распространили версию, что газопроводы якобы подорвала РФ. Лишь спустя какое-то время США обвинили в теракте "проукраинскую группировку".
Сейчас Белый дом делает всё, чтобы расследование не было прозрачным, а также препятствует участию Москвы в процессе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Владимир Зеленский собрал экстренное совещание, на котором присутствовал Залужный.