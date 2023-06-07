The Washington Post: подрыв "Северных потоков" Залужный курировал втайне от Зеленского

1:12 Your browser does not support the audio element. Политика

Мы уже сообщали, что США заранее знали о планах Украины атаковать "Северные потоки".

Фото: sts.sumy.ua

А руководил терактом главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный.

Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на утечку документов.

"Все причастные к операции подчинялись непосредственно Залужному, который был поставлен во главе, чтобы президент Зеленский не узнал об операции. Удерживание его в стороне дало возможность ему правдоподобно отрицать причастность к нападению на гражданскую инфраструктуру, которое могло вызвать общественное возмущение и поставить под угрозу поддержку Украины Западом", — сказано в публикации издания.

26 сентября прошлого года на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли взрывы. Практически сразу СМИ Запада распространили версию, что газопроводы якобы подорвала РФ. Лишь спустя какое-то время США обвинили в теракте "проукраинскую группировку".

Сейчас Белый дом делает всё, чтобы расследование не было прозрачным, а также препятствует участию Москвы в процессе.

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