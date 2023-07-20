Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал Александр Сырский заявил, что украинские войска ведут активное наступление в районе Артёмовска, так как город имеет стратегическое значение транспортного узла.
Там проходят сразу несколько дорог — из Дебальцева, Северска, Горловки, Константиновки и Славянска. Поэтому Артёмовск является центром всех путей. Кроме того, местность вокруг города — это сосредоточение высот, которые позволяют контролировать большую часть территории вокруг.
"Это увеличивает его роль как плацдарма для последующих наступательных действий", — объяснил Сырский в беседе с журналистом BBC.
Генерал считает, что сейчас ВСУ смогут захватить город, поскольку для этого "созданы все условия".
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